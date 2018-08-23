تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، خلال تأمينها أماكن الاحتفالات والتجمعات وخاصة في الحدائق والمنتزهات والشواطئ وطريق الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط 10 حالات تعـرض للإناث بالطريق العام، وذلك بعد وضع خطة أمنية متكاملة، للتعامل الفوري والحازم والحاسم مع أي محاولات للتحرش بالفتيات، والتصدي لكل أشكال الخروج عن القانون، وضبط الجرائم المخلة بالأمن العام، وأية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

ورصدت "الوطن" ثالث أيام عيد العيد الأضحى، تأمين قوات الأمن من الشرطة النسائية، أمام السينمات والحدائق العامة والمتنزهات، وذلك لفرض سيطرتها لمنع ظاهرة حالات التحرش الجنسي بالفتيات.

وأمر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بتكثيف حملاتها بجميع أنحاء المحافظة، بالمرور المستمرة على المنتزهات والشواطئ ومناطق التجمعات السياحية والترفيهية، وذلك لضبط الخارجين عن القانون، وضبط حالات التحرش الجنسي أو معاكسات الفتيات، أو أية ممارسات تتعلق بالآداب العامة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، تمكن من ضبط 10 حالات بثالث أيام العيد، موضحًا بأن إجمالي عدد حالات التحرش خلال 3 أيام 25 حالة تعـرض للإناث بالطريق العام في الإسكندرية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المتحرشين، وقامت قوات الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.