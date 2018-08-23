دعا النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إصدار مدونة "السلوك الرياضي" بمفهوم أوسع وأشمل لكل جوانب الحياة الرياضية، تجمع بين طياتها تنظيم سلوكيات اللاعبين والمدربين والجمهور والإعلاميين.

وأكد عامر، في بيان اليوم، ثقته في أن الدكتور أشرف صبحي سيعطى هذا الملف اهتماما كبيرا للحد من المظاهر السلبية التي تحدث داخل الملاعب المصرية وتسيء للرياضة التي هي في الأساس أخلاق وقيم ومبادئ.

وقال، إننا نحتاج لشكل جديد لتنظيم العلاقة بين المدربين وبعضهم واللاعبين خلال المباريات، وعلى مستوى كل الألعاب والأنشطة الرياضية، وضرورة الإسراع في تنظيم تناول الإعلاميين لتحليل المباريات والتعليقات عليها، والاتصالات التليفونية، وإدارة النقاش بين الضيوف.

وتابع: "سندعو داخل اللجنة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان والذي سيبدأ فى بداية شهر أكتوبر القادم، لحوار مجتمعي وسندعو كل الإعلاميين والمحللين والمعلقين الرياضيين، وكل من يرغب أو له علاقة بهذه المدونة، وستكون هذه المدونة هي الأولى في الشرق الأوسط، تنبع من رحم البرلمان، وتنظم سلوكيات الإعلاميين والنقاد والكتاب وكل الأطراف المعنية"، مؤكدا الأهمية القصوى لهذه المدونة خاصة في ضوء اهتمام الحكومة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعودة الجماهير للملاعب المصرية، والذي كان مطلبا لأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.