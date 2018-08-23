أعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش آيرويز" اليوم، أنها ستوقف رحلاتها من لندن إلى طهران ابتداء من الشهر المقبل لأنها "ليس لها جدوى تجارية".

وقالت الشركة في بيان: "سنعلق رحلاتنا من لندن إلى طهران لأن هذه العملية ليس لها جدوى تجارية حاليا"، مضيفة أن آخر رحلات ستكون في 22 و23 سبتمبر.

وقدمت الشركة اعتذارها الى المسافرين الذين كانوا يعتزمون السفر إلى إيران، وقالت إنها تجري مناقشات مع شركات جوية شريكة لعرض حجوزات جديدة على زبائنها، أو ستعيد ثمن البطاقات.

والرحلة الأخيرة إلى طهران ستكون في 22 سبتمبر والآتية من العاصمة الإيرانية في 23 من ذات الشهر.

وكانت الشركة استأنفت رحلاتها إلى إيران قبل سنتين لدى تخفيف العقوبات على إيران، كما ذكرت بي.بي.سي.

وانسحبت شركة "ديملر" الألمانية، الأولى عالميا على صعيد السيارات والشاحنات، فيما تستعد شركة "بي.اس.أ" الفرنسية لتعليق انشطتها.

وفي قطاعات أخرى، أوقفت مجموعة "إير ليكيد" الفرنسية للغاز الصناعي أنشطتها التجارية في البلاد، فيما انسحبت شركة توتال النفطية الفرنسية العملاقة من مشاريعها الاستثمارية التي تناهز مليارات الدولارات في إيران.