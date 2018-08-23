"تراب الماس" يجني 10 ملايين جنيه في أسبوع.. أين يمكنك مشاهدته؟

في أسبوع واحد فقط، وصلت إيرادات فيلم تراب الماس للمخرج مروان حامد إلى 10 ملايين جنيه، ليستمر الفيلم المقتبس من الرواية الأكثر مبيعًا للكاتب أحمد مراد في جذب جمهور موسم عيد الأضحى.

تدور أحداث "تراب الماس" حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

"تراب الماس" هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وتوزيع شركة دولار فيلم.

ويتواجد تراب الماس في دور العرض التالية:

القاهرة الكبرى:

نايل سيتي، أوديون، كريم، كوزموس بوسط البلد، جالكسي بالمنيل، جالكسي مول العرب ومول مصر وأمريكانا بلازا ودريم وداندي مول بـ6 أكتوبر، سيتي ستارز وجولدن ستارز والسراج مول والماسة بمدينة نصر، كايرو فيستيفال سيتي وبوينت 90 وبورتو كايرو وميراج والمستقبل بالقاهرة الجديدة، التحرير بالدقي، الزمالك، أمير بشبرا، صن سيتي مول بمصر الجديدة، جولف سيتي بالعبور.

الإسكندرية والمحافظات:

جرين بلازا وأمير وزهران ومجمع سموحة وكيروسيز وسان ستيفانو وسيتي سنتر كارفور وعجمي ستار بالإسكندرية، مارسيليا وبورتو مارينا، وفخر البحار وزهران ومرقيا والفيروز وروزانة بالساحل الشمالي، السلام والحرية بمرسى مطروح، اللسان وحسان والأندلس برأس البر، دنيا بالإسماعيلية، نانسي بالمنصورة، الكروان ببورسعيد، دنيا ومول العابد ببنها، بورتو السخنة بالعين السخنة، دنيا بدمياط، المصرية بلازا والأسرة بالزقازيق وبانوراما بطنطا والجونة وشبين الكوم بالمنوفية وبني سويف والنصر بالمنيا.