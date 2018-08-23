لقى شخص مصرعه إثر سقوطه داخل فتحة مصعد فندق من الطابق الثاني عشر بمدينة سوهاج، وتبين أن المتوفى فتح باب المصعد ولم يكن المصعد موجود فسقط أرضا ولقى مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بمصرع شخص داخل فندق شعبي بمدينة سوهاج، وانتقلت قوات لحماية المدنية ورجال المباحث الجنائية، بقياد العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، وتبين من الفحص أنه أثناء قيام مظهر ناصر حسن، 40 عامًا، ويقيم بناحية المحامدة القبلية دائرة مركز سوهاج باستخدام المصعد في الطابق الـ12 بأحد الفنادق وعند فتحه باب المصعد لم يجده فاختل توازنه وسقط أرضا ولقى مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج، وجارِ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري في الواقعة.