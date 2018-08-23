دعا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم، رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان، إلى اتخاذ "تدابير حاسمة" ضد الجماعات "الإرهابية" التي تعمل من باكستان.

وتمنى بومبيو لبطل الكريكت السابق كل النجاح في منصبه الجديد على رأس الحكومة الباكستانية بعد انتخابه في 25 يونيو، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت.

وأضافت في بيان، أن بومبيو "قال إنه يرغب في العمل مع الحكومة الجديدة لعلاقات ثنائية مثمرة". وتابعت "أشار (بومبيو) أيضاً إلى أنه من المهمّ بالنسبة إلى باكستان اتخاذ تدابير حاسمة ضد كل الإرهابيين الذين يعملون في باكستان وأن دورها أساسي لتشجيع عملية السلام في أفغانستان".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بتجاهل وحتى بالتنسيق مع الجماعات الجهادية التي تنفذ اعتداءات في أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقاني، الأمر الذي تنفيه إسلام أباد.

وتوترت العلاقات مع باكستان في يناير عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باكستان بإطلاق "أكاذيب" وبـ"النفاق" في الحرب على الإرهاب وعلّق المساعدة الأمريكية للأمن في هذا البلد والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وفي باكستان، أطلق على رئيس الوزراء الجديد لقب "طالبان خان" بسبب دعوته المتكررة للتفاوض مع المتمردين.