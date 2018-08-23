أمرت نيابة مركز دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بضبط 14 متهماً آخرين، في أحداث قرية "أبيوقا" التابعة لدسوق،، عقب حبس 19 شخصاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية التجمهر وقطع الطريق العام وتعطيل حركة المرور، عقب وفاة طفل صدمته سيارة أمام القرية، حيث جرى حبس 8 أشخاص أمس و11 شخصاً اليوم.

وبلغ عدد المقبوض عليهم 19 شخصاً، ووجهت النيابة للمقبوض عليهم 8 اتهامات هي: "التجمهر، وتكدير السلم العام، وقطع طريق عام، وتعطيل سير حركة المرور، ومقاومة السلطات، والتعدي على ضابط وأفراد شرطة، وإصابة مجند شرطة (ع. ع)، وحملهم أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون تصريح قانوني، وتخريبهم وإتلافهم عمداً سيارات شرطة".

وشهدت قرية "أبيوقا" أحداثا مؤسفة ، عندما تجمهر الأهالي وقطعوا طريق "دسوق - كفر الشيخ"، أمام القرية احتجاجا على وفاة الطفل محمد هاني نعيم، 6 سنوات، صدمته سيارة ميكروباص، وقام البعض بإشعال إطارات السيارات في الطريق، ما أدى لتكدس السيارات وغضب المسافرين وتوقف الحركة المرورية تماماً.

وانتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وحاولاً إقناع الأهالي بفتح الطريق إلا أنهم رفضوا وقاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة، ما اضطر قوات الأمن للتعامل مع الحدث لإعادة فتح الطريق خاصة وأنه ليس له بديل، حيث تعاملت الشرطة باستخدام خراطيم المياه لتفريق الأهالي، إلا أنهم لم يقتنعوا ما أدى لقيام الشرطة برش "قنابل الغاز المسلة للدموع"، محاولة فتح الطريق، وجرى القبض على 8 من الأهالي وحبسهم أمس فضلاً عن القبض على 11 آخرين اليوم وحبسهم 15 يوماً.

حرر محضر حمل رقم 11009 إداري مركز دسوق، وحبس 8 أشخاص على إثره 15 يوماً أمس، بينما القى القبض على 11 آخرين اليوم وجارى التحقيق معهم عقب إجراء تحريات موسعة تفيد تورطهم في قطع الطريق وإتلاف سيارات شرطة.