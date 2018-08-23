هجوم ضاري شنه عدد من جمهور نادي الزمالك على فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، لتضمنه مشهدا للفنان أكرم حسني يظهر فيه حكما لمباراة الزمالك والمقاصة بالدوري العام الممتاز، ويتغاضى فيه عن احتساب أخطاء عديدة للأخير لصالح الفريق الأبيض، فيما كان "حسني" موجودا في المدرجات ومؤيدا لقرارات الحكم لصلة قرابته به.

وأبدى الغاضبون استيائهم لسخرية الفيلم من رئيس النادي مرتضى منصور، بعد إظهاره منفعلا في عدد من لقطات المباراة، إضافة إلى خوف الحكم "أكرم حسني" من بطشه، ما دفعه لعدم احتساب أخطاء عديدة لصالح المقاصة، حيث طالب الجمهور تامر حسني، بتقديم اعتذار رسمي لجمهور الزمالك عن هذا المشهد.