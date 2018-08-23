أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، بأن مارك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي عن قلق واشنطن من أي عمليات عسكرية في محافظة إدلب السورية.