صبري فواز ناعيا ياسر المصري: "قمر تودع ثاني أبنائها"

نعى الفنان صبري فواز، الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية، مساء أمس، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء وسط الأردن.

ونشر فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من فيلم "كف القمر"، التي ظهر فيها الفنان الراحل، وعلق: "قمر تودع ثانى أبنائها.. مع السلامة يا ضاحي".

ويعتبر الفنان ياسر المصري، ثاني أبطال فيلم "كف القمر"، الذين فارقوا الحياة، بعدما توفي الفنان خالد صالح، الذي شارك في الفيلم، في عام 2014.

"كف القمر"، تم إنتاجه في عام 2011، من إخراج خالد يوسف، وبطولة كل من وفاء عامر التي لعبت دور أم صعيدية لخمسة أبناء منهم خالد صالح وياسر المصري.

كان ياسر المصري قد توفي مساء أمس الخميس، عالمنا عن عمر ناهز الـ48 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير بمدينة الزرقاء تم نقله بعدها إلى إحدى المستشفيات إلا أنه تُوفي متأثراً بجراحه، حسبما أفاد نقيب الممثلين الأردنيين.