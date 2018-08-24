كندة علوش عن رحيل ياسر المصري: "خبر مفجع وحزين"

نعت الفنانة كندة علوش، الفنان الأردني ياسر المصري، الذي وافته المنية، مساء أمس، عن عمر ناهز الـ48 عامًا، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء وسط الأردن.

وكتبت علوش، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنان والصديق المهذب المحترم والخلوق ياسر المصري، خبر حزين ومفجع".

وأضافت: "الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر زوجتك وأطفالك وعيلتك وأصدقائك وكل محبينك".

انا لله وإنا إليه راجعون

رحيل الفنان والصديق المهذب المحترم والخلوق #ياسر_المصري خبر حزين ومفجع.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة ويصبر زوجتك وأطفالك وعيلتك وأصدقائك وكل محبينك pic.twitter.com/o8txpte5dK — Kinda Alloush (@KindaAlloush) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وتوفى ياسر المصري، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير بمدينة الزرقاء، نقل بعدها إلى أحد المستشفيات إلا أنه تُوفي متأثراً بجراحه، حسبما أفاد نقيب الممثلين الأردنيين.