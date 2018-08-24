أكد وائل شطا، ابن عم والد الطفلين "ريان ومحمد" المقتولين، أن أبوهما محمود نظمي كتب رسالة "يا إما أموت زيهم أو أجيب حقهم"، وترك الرسالة في البيت واختفى ثم ظهر فجر اليوم، وهو حاليا في مركز شرطة ميت سلسيل.

وأضاف شطا، لـ"الوطن"، أن "المباحث سألت على محمود نظمي والد الطفلين بعد اختفائه إمبارح، وفتشوا البيت ولقوا الرسالة في أوضة نومه، وظهر النهارده تاني، وذهب إلى مركز الشرطة مع عدد من أقاربه".

وطالب "بتحري الدقة فيما يتداول بشأن القضية، خاصة أنه أب فقد طفليه الوحيدين وعمره الآن 26 سنة، وهو مقتدر ماديا، وليس في حاجة للمتاجرة في الآثار، وأي واحد له أعداء وخلافات ويمكن أن يكون أساء اختيار أحد أصدقائه".

كانت مصادر بمديرية أمن الدقهلية أكدت اختفاء والد الطفلين "ريان ومحمد"، 4 و3 سنوات، أمس، بعد تشييع الجنازة، موضحة أن فريق البحث استدعى عم الطفلين "حماده" للتوصل إلى أي معلومات تفيد التوصل لمرتكبي الواقعة.

وتعود الواقعة إلى أول أيام عيد الأضحى، عندما تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، مقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء وجودهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه.

فيما أشار شهود عيان إلى رؤيتهم الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت "توك توك"، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث عثر على الطفلين غريقين في نهر النيل بفارسكور.