أكدت مصادر أمنية بمديرية أمن الدقهلية، أن والد الطفلين "ريان ومحمد"، 4 و3 سنوات، اختفى منذ صباح اليوم، بعد تشييع الجنازة، وأن فريق البحث استدعي عم الطفلين ويدعي "حماده" للتوصل إلى أي معلومات تفيد التوصل لمرتكبي الواقعة إلا انه لم يقدم أي جديد.

وقالت المصادر إن فريق بحث بالدقهلية، يكثف من جهوده للوصول لوالد الطفلين خاصة أنه اختفى في ظروف غامضة، وأغلق هاتفه المحمول، ويتم حاليا تكثيف الجهود لكشف ملابسات القضية كاملة، وأن وزير الداخلية يتابع تطوراتها شخصيًا.

وقال إبراهيم فتحي الموافي، المحامي، ومن أهالي ميت سلسيل، إنه حضر تحقيقات النيابة، في فارسكور، أمس، وفوجئ صباح اليوم باتصال يخبره بأن والد الطفلين اختفى وحاول الاتصال به إلا أن تليفونه مغلق.

وأضاف الموافي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن والد الطفلين خرج من البيت الساعة 9 صباحًا ولم يظهر حتى الأن، وفي يده حل لكثير من لغز قتل الطفلين.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد، ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة، باختطاف طفليه "ريان ومحمد" أثناء تواجدهما معه بالملاهي في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب، لم يجد نجليه.

فيما أشار شهود عيان إلى انهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت "توك توك"، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث جرى العثور على الطفلين غرقى في نهر النيل بفارسكور.