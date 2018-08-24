فرضت الحكومة الفنزويلية سيطرتها اليوم، على منشآت على أراضيها لشركة سمورفيت كابا الإيرلندية المتعددة الجنسية، والتي تصنع ورق التغليف، وأعلنت توقيف اثنين من موظفيها، كما ذكرت السلطات.

وفي بيان، أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الإجتماعية-الاقتصادية (سوند) "الاحتلال الموقت" لمصنع الشركة في فنزويلا، الواقع في ولاية كارابوبو (شمال وسط)، من دون تحديد مدة هذا التدبير.

وأضافت الهيئة الحكومية: "نعتقل مواطنين يشتبه بقيامهما بالمضاربة والمقاطعة وزعزعة استقرار الاقتصاد والتهريب". ولم تكشف عن هويتيهما.

وتتهم الهيئة شركة سمورفيت كابا باستخدام "هيمنتها" في صنع مواد التغليف من أجل "تخريب الانتاج الوطني".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق الاجتماعية الاقتصادية، وليام كونتريراس "لا يريدان أن يبيعا الى اندوسترياس ديانا، مؤسسة غذائية صوردت في 2008، وهذه مقاطعة".

وأطلقت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو حملة من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة والجنود، في مؤسسات لانتاج المواد الغذائية وسوبرماركات ومتاجر اخرى، متهمة بـ"المضاربة" حول الأسعار في اطار الازمة الوطنية والتضخم الكبير.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تضخما يبلغ مليون بالمئة للعام 2018.

وعلى موقعها في الإنترنت، نفت سمورفيت كابا "نفيا قاطعا" هذه الاتهامات واعتبرت أن "لا اساس لها". وقالت إن "المجموعة عملت في فنزويلا منذ 1986 طبقا للمعايير التجارية وأعلى المعايير الاخلاقية".

وافتتحت الشركة التي تأسست في دبلن، فروعا في 33 بلدا وتضم 46 ألف موظف، وناهز رقم أعمالها مليار دولار في 2017. وهي توظف 2500 شخص في فنزويلا.

ومن خلال الادعاء بالرد على اجراءات المقاطعة، احتلت الحكومة الفنزويلية حتى الان منشآت عدد من الشركات الدولية.

وفي يوليو 2016، أمر الرئيس مادورو بالسيطرة على مصنع شركة كيمبرلي كلارك الأمريكية التي تصنع منتجات النظافة الشخصية والحفاضات، في ولاية أراجوا (وسط شمال).

وتقرر الاحتلال بعد توقف أنشطة المؤسسة الأمريكية، بسبب نقص المواد الأولية والتدهور العام للوضع الاقتصادي، وما زالت الممتلكات تحت سيطرة الدولة.