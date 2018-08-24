وصل الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج، أمس الخميس، إلى أديس أبابا في زيارة رسمية لاثيوبيا نستغرق لمدة ثلاثة أيام، ولدى وصوله إلى مطار بولي الدولي رحب الرئيس ترود داي كوانج ترحيبا حارا من قبل الرئيس مولاتو تيشوم وكبار المسؤولين الإثيوبيين وزعماء الأديان.

وخلال فترة إقامته من 23 إلى 25 أغسطس عام 2018 في إثيوبيا سيبحث الرئيس تران داي كوانج مع الرئيس مولاتو تيشوم ورئيس الوزراء أبي أحمد والمسؤولين إلاثيوبيين الآخرين.

ويرافق الرئيس أكثر من 50 وفدا من رجال الأعمال الفيتنامية تعمل في قطاعات البترول والمنسوجات والبناء، والعقارات والسيارات والاتصالات والكهرباء والتصنيع واللوجستيات والمنتجات الزراعية.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، انه من المتوقع أن يحضر الوفد منتدى الأعمال التجارية الإثيوبية-الفيتنامية الذي تنظمه الغرفة التجارية الإثيوبية وجمعيات القطاع يوم الجمعة، موضحة أنه سيزور الرئيس، مصر بعد أن ينهي بزيارته الرسمية في إثيوبيا.