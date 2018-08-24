أعرب الكاتب الروائي أحمد مراد، ومؤلف فيلم "تراب الماس"، عن استياءه الشديد، من هجوم بعض النقاد على الفيلم، زاعمين بأنه يشوه صورة الرئيس جمال عبد الناصر، قائلًا: "الفيلم لا يتحدث عن العهد الناصري إطلاقًا، هو يتناول تاريخ مصر المدوّن في الكتب، ولا أعمل على تشويه نظام ما أو مناصرة اليهود"، إذ أنه لا ينتمي إلى أيدلوجية معينة وكذلك مروان حامد مخرج الفيلم.

وأوضح "مراد" لـ"الوطن" أن "تراب الماس" فيلمًا روائيًا وليس تسجيليًا، فهو يتناول وجهة نظر معينة، وفقًا لبطل العمل الذي كان يُعلق صورة "عبد الناصر" على الحائط، ووالده كان يتحدث دائمًا بأن الرئيس الراحل لا يترك حقه، متسائلًا عن أسباب غضب الناصريين من الفيلم: "أين المشكلة في التحدث في التاريخ؟ لماذا التعمد في غلق الأبواب أمام أي أحد يتناول سيرة شخص ما؟ أنا أحب قراءة التاريخ ولا أحمل فكرًا سياسيًا ما".

وتابع أن الفيلم عبارة عن منتج فني، ولا يمكن تقييمه بناءً على معايير سياسية، مؤكدًا أن الرقابة وافقت على السيناريو دون إبداء أي ملاحظات، قائلًا: "هل كده أنا مخطئ في شيء؟"، مشيرًا إلى تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسرة الراحل محمد نجيب، مؤخرًا، وإنشاء قاعدة عسكرية تحمل اسمه،: "لو أنا قلت نجيب حلو ده معناه إن عبد الناصر كان سيء؟".

وأشار "مراد" إلى الانتقادات التي وجهت له بشأن مناصرة اليهود، قال: "جايب في الفيلم إن فيه خيانة في حارة اليهود، وبيومي فؤاد وفقًا للشخصية يظهر وهو يخون المصريين.. والدولة طردت جالية كاملة من مصر ذهاب بلا عودة"، واصفًا تقييم الأعمال الفن وفقًا لمعايير سياسية بـ"الخلط السخيف".