أعرب السفير الصيني لدى إثيوبيا تان جيان أنه سيعقد قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) الذي سيعمل على استكشاف مسارات جديدة لرفع التعاون إلى مستوى أعلى وسيتم عقد القمة في بكين في أوائل شهر سبتمبر.

كما أشار السفير إلى أن التعاون بين الصين وإفريقيا، دخل مرحلة جديدة لتحسين الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن قمة بكين سوف تترجم رغبة الطرفين لتعزيز التعاون إلى نتائج ملموسة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وصرح السفير في بيان صحفي لوسائل الإعلام المحلية والدولية بأن أكثر من 27 منظمة إقليمية ودولية ستحضر القمة بالإضافة إلى العديد من القادة الأفارقة، وخلال قمة بكين المقبلة، سيتم عقد 14 منتدى فرعي و ستعزز هذه القمة التوافقات الاستراتيجية بين الجانبين من أجل الحفاظ على علاقاتهما الودية و تعزيز الأساس السياسي لوحدتهما و التعاون في الحقبة الجديدة.

ويهدف المنتدى إلى التنسيق بين مبادرة الحزام و الطريق و أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة و أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 و إستراتيجيات التنمية الخاصة بالدول الإفريقية، وأشار السفير الى ان إثيوبيا لها دور في تحقيق مساهمة قيمة كأول الرئيس المشارك الأفريقي لمنتدى التعاون الصينى الافريقى حيث يمكن أن يكون نموذجا للتعاون الصيني الأفريقي.

وأضاف السفير بان إثيوبيا ما زالت تشكل وجهة استثمارية و سياحية الى ان الصين تحرص على استغلال هذه الإمكانات الوفيرة، ومن المعلوم بان قمة الثالثة لمنتدى التعاون الصينى الافريقى ستعقد في الفترة من يومي 3 إلى 4 لشهر سبتمبر تحت شعار "الصين وأفريقيا" نحو مجتمع أقوى و مستقبل مشترك من خلال التعاون المتبادل المنفعة".