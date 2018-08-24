أنشأت كنيسة روما صندوقاً بقيمة 100 ألف يورو، كدعم استثنائي لمواجهة حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات الأخيرة في الهند، وكانت موجة الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا جنوب الهند قد أودت بحياة أكثر من 400 شخص وفقا لآخر الإحصائيات.

ودعت المجتمعات الراعوية في العاصمة الإيطالية إلى الصلاة لأجل المنكوبين، وقالت إن كنيسة روما تلتزم بمبادرة من الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، بالنداء من أجل التضامن الذي أطلقه البابا يوم الأحد الماضي لصالح أهالي كيرالا المتضررين من جرّاء الفيضانات،وفقا لما ذكرته وكالة "أكي"الإيطالية، امس الخميس.

وقال رئيس أساقفة ارناكولام – انجامالي للسريان الملاباريين، في اتصال مع كاريتاس أبرشية روما، الكاردينال جورج ألانتشيري إن كيرالا تحتاج إلى مساعدة عاجلة، فلا يستطيع الناس العودة إلى ديارهم التي لا يصلح معظمها للاستعمال، كما أننا بحاجة إلى الملابس، الغذاء، العلاج، الكتب المدرسية وأدوات العمل أيضا.