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رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات الوفاة بين المصريين إلى 43 حاجا

رئيس بعثة الحج: ارتفاع حالات الوفاة بين المصريين إلى 43 حاجا

غرق طالب بشاطئ جليم شرق الإسكندرية

غرق طالب بشاطئ جليم شرق الإسكندرية

عاجل| طائرات حربية بريطانية تعترض طائرة روسية فوق البحر الأسود

عاجل| طائرات حربية بريطانية تعترض طائرة روسية فوق البحر الأسود

قافلة دعوية إلى مساجد أوقاف "الرمل" بعنوان "أمانة الكلمة"

قافلة دعوية إلى مساجد أوقاف "الرمل" بعنوان "أمانة الكلمة"

"لو مخرجتش في العيد هتعوض النهاردة".. دليلك لحفلات رابع أيام "الأضحى"

"لو مخرجتش في العيد هتعوض النهاردة".. دليلك لحفلات رابع أيام "الأضحى"

مسؤول إيطالي: نحتاج إلى قانون يمنحنا أدوات خاصة لمواجهة الزلازل

مسؤول إيطالي: نحتاج إلى قانون يمنحنا أدوات خاصة لمواجهة الزلازل

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