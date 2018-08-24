تعرف على خطوات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

انتهت مصلحة الضرائب، من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

وقالت وزارة المالية، في بيان أمس الخميس، إن المصلحة أعدت العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من المجتمع الضريبي خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.

ونستعرض في السطور التالية خطوات وزارة المالية لإتاحة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

1- إصدار بطاقة ضريبية إلكترونية بديلًا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وتشمل هذه البطاقة المميكنة جميع البيانات الأساسية للممول والمسجل مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهى تسمح له بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.

2- ربط الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيًا فى ملفات الممولين والمسجلين.

3- تم تجريب المنظومة الجديدة فى استقبال الإقرارات الإلكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيًا.

4- تطبيق الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سيشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيًا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة، والذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريًا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث تبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية إبريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيًا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيًا لباقى الممولين والمسجلين تباعًا.