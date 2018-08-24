قال الناقد طارق الشناوي، إن الموسم السينمائي يعتبر من أضعف المواسم فيما يتعلق بمستوى الأفلام المعروضة، موضحًا أن المخرج سامح عبدالعزيز قدم فى فيلم "سوق الجمعة" بانوراما لأنماط درامية متعددة داخل السوق ولكن دون التعمق فيها، فهناك عدد من الشخصيات مقحمة فى الدراما، بالإضافة إلى ترك الحرية أمام عمرو عبدالجليل تسببت في مشكلة، حيث إن كل شخصية درامية لها مفردات محددة وبالتالي مفرداته واحدة في معظم أعماله السينمائية".

فيلم "سوق الجمعة"، من ضمن الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى، وهو من بطولة عمرو عبد الجليل، وعلي حمدي، وسهر الصايغ، ومحمد أحمد ماهر، وهو من تأليف أحمد عادل سلطان، وسيناريو وحوار محمد الطحاوي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وأشار "الشناوي" إلى أن فيلم "بيكيا" للفنان محمد رجب، هو عمل فني خارج نطاق الزمن تم طرحه لتوفير قاعات عرض.

فيلم "بيكيا" من بطولة محمد رجب، وآيتن عامر، وشيماء سيف، ومحمد لطفي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي.