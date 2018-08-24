أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، حتمية الإسراع في استكمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عمارة السياحي "البلاجات" والمضي قدما في إزالة كافة أشكال وصور التعديات على بحيرة التمساح، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطويرها ورفع كفاءتها باعتبارها قبلة الزائرين والسائحين المتوافدين على الإسماعيلية ومتنفس لأهلها ومواطنيها.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ برفقة محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة لبنى نجيب، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وممثلي القوات المسلحة والشرطة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع سوق السمك المتطور الجديد الذي يجرى تنفيذه حاليا بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى يجرى العمل في إنشاؤه على بحيرة الصيادين بطريق "عمارة السياحي" المعروف بـ"البلاجات"، والذي يشمل إنشاء عدد من محلات بيع الأسماك بالجملة وعدد كبير من الفروشات لبائعي الأسماك وكافتيريات كل منها مكون من طابقيين، بالإضافة إلى كافة الخدمات والمرافق الأساسي.