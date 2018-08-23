تفقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، مستشفى الصدر للاطمئنان على سير وانتظام العمل بالمستشفى ومتابعة نسب الحضور والانضباط من الأطباء وأطقم التمريض والتأكد من انتظام عمل النوبتجيات خلال إجازة العيد والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنيين والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات.

وتابع المحافظ انتظام العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارىء والعيادات الخارجية وقسم العناية المركزة والأقسام الدخلية بالمستشفى والتقى بعدد من المرضى المترددين على المستشفى وذويهم واطمأن منهم على عدم وجود أي شكاوى.

وأكد المحافظ على التزام جميع المستشفيات والوحدات الصحية بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الكاملة لجميع المرضى والمترددين على أقسام الاستقبال والطوارىء مجانا وعلى جميع الأطباء وأطقم التمريض بحسن معاملة المرضى والتعامل معهم بكل رفق باعتبار أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن.

وأشاد المحافظ بمستوى النظافة العامة بالمستشفى ،كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بها وحسن الانضباط والانتظام في العمل ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية التي تؤديها للمرضى.