اشترطت محكمة إسرائيلية على الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي أن يمتنع عن ممارسة عمله لشهرين مقابل الموافقة على الإفراج عنه، بحسب ما قالت عائلة الصحفي الجمعة.

وأفرج عن الريماوي، رئيس تحرير قناة "القدس" الفضائية التابعة لحركة حماس، الأربعاء بعدما اعتقل لـ 23 يوما بتهمة "التحريض على العنف".

واعتقل مع الريماوي ثلاثة صحفيين آخرين، غير إنه أفرج عنهم بعد عشرة أيام في حين ظل الريماوي معتقلا.

وقالت عائلة الريماوي التي تسكن في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة إن "اطلاق سراحه تم ليلة الاربعاء في اليوم الاول من عيد الاضحى، ومن ضمن الشروط التي فرضتها عليه المحكمة أن يوقف عمله الصحافي لمدة شهرين ويمتنع عن الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

ولم يصدر أي رد فعل من الجيش الإسرائيلي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أصدر الشهر الفائت قرارا اعتبر بموجبه قناة القدس التي مقرها في لبنان "منظمة إرهابية".