أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، بسبب عدم إحراز تقدم في نزع السلاح النووي.