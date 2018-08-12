قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، إن تركيا تواجه أزمة اقتصادية كبيرة بسبب خلافاتها مع أمريكا، لافتا إلى أن صيف 2018 هو الأصعب منذ ظهور رجب طيب أردوغان على الساحة السياسية التركية.

وأضاف "المسلماني"، في برنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم"، أن أردوغان فوجئ بعقوبات ترامب على وزيرين في حكومته وعلى اقتصاد بلاده، موضحا أن تلك العقوباتا أدت إلى تدهور العملة التركية في يوم واحد والرئيس التركي مذهول من سرعة رد الفعل الأمريكي على تركيا.

وأوضح المسلماني، أن تركيا وأمريكا حلفاء منذ عقود وأعضاء في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن الليرة التركية تهاوت، موضحا أن أردوغان فقد الثقة في أمريكا وبدأ البحث عن حلفاء جدد، وأنه من الممكن أن يتعامل بالعملة الوطنية مع روسيا والصين وإيران، وهو بذلك يلوح للانسحاب من الناتو وتشكيل تحالف بينه وبين الدول الثلاث.