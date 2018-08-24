نظم نادي النيل بجامعة المنصورة برنامج ترفيهي لأعضاء النادي وذلك في إطار الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد زهري مدير نادى النيل.

واستقبل نادي النيل أعضائه احتفالا بعيد الأضحى المبارك وقدم لهم برنامج ترفيهي اشتمل على: "حفلات الأطفال، وفقرات الاراجوز، والساحر، وتشغيل سينما الأطفال، وسينما الكبار، وإذاعة المباريات على شاشة السينما" وتوزيع هدايا مجانية على أبناء الأعضاء.