تستعد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لعقد جلسات حوار مجتمعى، بشأن إصدار مدونة «السلوك الرياضى»، خلال دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاق أعماله فى شهر أكتوبر المقبل، بهدف تنظيم سلوكيات اللاعبين والمدربين والجمهور والإعلاميين.

وعقدت وزارة الشباب والرياضة فى هذا الإطار خلال شهر مايو الماضى حلقة نقاشية بشأن مدونة سلوك الإعلام الرياضى، التى تضمنت مناقشة 28 بنداً تتعلق بالقواعد والسلوكيات والأخلاق فى هذا المجال، وقال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المدونة ستساهم بدورها فى الحد من المظاهر السلبية التى تحدث داخل الملاعب المصرية وتسىء للرياضة التى تقوم فى الأساس على الأخلاق والقيم والمبادئ، وأضاف أن المنظومة الرياضية فى حاجة إلى شكل جديد لتنظيم العلاقة بين المدربين بعضهم البعض واللاعبين خلال المباريات، وعلى مستوى كل الألعاب والأنشطة الرياضية، بما يتطلب ضرورة الإسراع فى تنظيم تناول الإعلاميين لتحليل المباريات والتعليق عليها، وإدارة النقاش بين الضيوف، وأشار إلى أن اللجنة ستدعو إلى حوار مجتمعى وتوجه الدعوة إلى كل الإعلاميين والمحللين والمعلقين الرياضيين، وكل من له علاقة بهذه المدونة، بهدف تنظيم سلوكيات الإعلاميين والنقاد والكتاب وكل الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذه المدونة ستكون الأولى فى الشرق الأوسط.

وقال النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إصدار المدونة، بات أمراً ملحاً وضرورياً، لضمان عودة الروح الرياضية ونبذ التعصب، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة بشأن عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى بعد غياب سنوات، وأضاف أن هذه المدونة ستكون أشبه بندوات ومحاضرات لكل المعنيين بالرياضة، وسيكون الإعلام الرياضى من أكثر المعنيين بهذه المدونة، لما يلعبه من دور مهم وحيوى فى بث الروح الرياضية فى نفوس المشجعين باختلاف انتماءاتهم وتهدئة مشاعرهم الغاضبة، متابعاً: «المدونة يجب أن تلعب دوراً فى تحسين سلوك القائمين على هذه المنظومة، ومنع الفتنة التى ينقلها بعض المحللين الرياضيين إلى الجماهير بما يضر بالأمن فى كثير من الأحيان»، وعن إمكانية أن تكون هذه المدونة ملزمة لأى من الأطراف المعنية، قال «البطيخى» إن كل اتحاد رياضى يمتلك العقوبات الرادعة لكل من يخرج عن الإطار العام، كذلك قانون الرياضة يتضمن مواد عقوبات للجماهير المتعصبة والمتجاوزة وتنفذ على أى شغب.

«عامر»: تساهم فى الحد من سلبيات الملاعب.. و«فتى»: مطلوب مشاركة الحكومة والمؤسسات الدينية فى صياغتها

وقال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، إن المنظومة الرياضية برمتها فى حاجة إلى تغيير سريع، وأضاف: «المشكلة فينا كل واحد فاكر إنه بيفهم فى كل حاجة وبالتالى يجب تغيير سلوكيات الأفراد بهذه المنظومة»، وانتقد «فتى» قيام شخص واحد بلعب دور «الناقد والإعلامى واللاعب والمدرب ونجم الإعلانات»، متابعاً: «الموضوع أصبح سمك لبن تمر هندى، لا يوجد تخصص واضح، وبالتالى يجب أن تعمل هذه المدونة على الفصل فى ذلك وأن يقوم كل شخص بالتركيز فى المهام الموكلة إليه»، وقال «فتى» إنه بمجرد البدء فى جلسات الحوار المجتمعى سيطالب باستدعاء وزراء الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة ومسئولى المؤسسات الدينية وغيرهم من الجهات المعنية، خصوصاً أن الرياضة صناعة تتطلب بناء الإنسان منذ نعومة أظافره والاهتمام بالأجيال الجديدة لضمان خلق سلوك رياضى جاد وحضارى، وأكد أن المدونة تحتاج لاتفاق بين جميع المعنيين بمنظومة الرياضة، وتسويق هذه المدونة بشكل جيد للقضاء على التعصب والفتن الرياضية.

وأكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، أن المدونة يجب أن تكون ميثاق شرف يلتزم به الجميع لضبط منظومة العمل الرياضى، التى أصبحت مستباحة ومليئة بالخلافات والتناقضات، وكل رياضى «يتصرف بمزاجه».