الحكومة تتبنى مشروع طالب فاز بمسابقة لتدوير المخلفات

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الشباب المصرى قادر على الابتكار وخلق أفكار جيدة للتعامل مع المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالتواصل مع الشباب بمختلف فئاتهم باعتبارهم ثروة قومية لمصر لا بد من استغلالها، جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم، الطالب المصرى أبانوب منتصر والحاصل على المركز الأول فى مسابقة العلوم الآسيوية 2018، والتى عُقدت فى إندونيسيا مطلع أغسطس الجارى بمشروع ATW لإعادة تدوير المخلفات.

وأشار «شعراوى» إلى اهتمام الوزارة بموضوع الابتكار الذى قدمه الطالب أبانوب، نظراً لعلاقته بمنظومة المخلفات والنظافة التى تعدها الوزارة خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتبنّى الفكرة وتوفير بعض المتخصصين لتنمية وتطوير الفكرة لتكون قابلة للتنفيذ.

«شعراوى»: الشباب ثروة.. و«أبانوب»: أجمع المواد البلاستيكية بـ«أبليكيشن» على المحمول

من جهته، أوضح «أبانوب» أن مشروعه يتم من خلاله حصر المواد البلاستيكية وجمعها من المواطنين من منازلهم كل أسبوع، ويتم التواصل مع الشركات العاملة فى هذا المجال عن طريق «أبليكيشن» على التليفون المحمول لتوصيل المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها إلى الورش والشركات، لتقوم تلك الورش بإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى، موضحاً أن عملية إعادة التدوير تتم عن طريق استخدامها كوقود لتوليد الطاقة، أو كمواد بناء أو بعض الاستخدامات الأخرى.