أجرى قيادات حزبي "الوفد ومستقبل وطن" بالجيزة، اتصالات مكثفه خلال الساعات القليلة الماضية، لحل مشكلة انقطاع المياه بالإقليم.

وبحسب تصريحات صحفية، اليوم، أجرى النائبان محمد فؤاد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالجيزة، وعمرو أبو اليزيد نائب عن حزب "الوفد"، اتصالا بالنائب علاء والي، أمين "مستقبل وطن" بالجيزة، بعد استمرار معاناة أهالي المحافظة من الانقطاع الدائم للمياه.

وبعد التنسيق بين الحزبين ، أجرى علاء والي، أمين "مستقبل وطن" بالجيزة اتصالا بالمهندسة راندا المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمرافق، ومن المنتظر أن يعقد نواب وقيادات "مستقبل وطن" و"الوفد" اجتماعًا معها، الثلاثاء المقبل، لبحث سبل الخروج من المأزق بعد تفاقم الأزمة واستمرار انقطاع مياه الشرب بعدد كبير من مناطق المحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه أهالي محافظة الجيزة من الانقطاع الدائم للمياه وهو الأمر الذي وصل ذروته في عدد كبير من المناطق بالمحافظة في ظل فشل المسؤولين في التوصل لحل سريع للأزمة بحسب قول عددا من الأهالي.