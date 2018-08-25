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السفير الفلسطيني بواشنطن: تقليص المساعدات الأمريكية خطوة معادية للسلام

السفير الفلسطيني بواشنطن: تقليص المساعدات الأمريكية خطوة معادية للسلام

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