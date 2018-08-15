أعلنت إدارة معبر رفح الحدودي، جنوب قطاع غزة، إغلاقه لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ الإثنين المقبل، في كلا الاتجاهين لحلول عيد الأضحى.

وأوضحت إدارة معبر رفح البري (تتبع الجانب الفلسطيني) إلى مواطنيها، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، أن العمل في المعبر سيتوقف في كلا الاتجاهين، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأكدت أن استئناف العمل في معبر رفح، سيكون صباح يوم الأحد 26 أغسطس الجاري، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى.

فيما لم يصدر بيان عن السلطات المصرية بشأن إغلاق المعبر.