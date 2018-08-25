قال محمد عز المتحدث باسم وزارة النقل، إن خطة تطوير السكك الحديدية تتمثل في وضع الوزارة لخطط تطوير لجميع عناصر منظومة السكك الحديدية من عربات ومزلقانات ومحطات وبنية أساسية وتجديد قضبان وتجديد إشارات، وخطة التطوير التي وضعتها وزارة النقل هي خطة طموحة جدا.

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أنه يتم حاليًا تنفيذ كهرباء الإشارات على مدار أكثر من 1000 كيلو لزيادة معدل السلامة والأمان، وخلال الأيام المقبلة سيتم التعاقد على الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية، وهي عبارة عن 1300 عربة سكة حديد للركاب وهي الصفقة التي "ستسعد ملايين المصريين".

وتابع "عز" أنه تم التعاقد على 100 جرار وإصلاح 81 جرار، وتطور المزلاقنات والمحطات بالتوازي، وتم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع وتوريد عربات لنقل البضائع وتحسين مستوى السكك الحديدية.

واستكمل "عز"، أنه هناك بعض المزلاقنات التي تعمل يدويًا وبعضها نصف إليكتروني وبعضها يعمل إليكترونيا، وعدد مزلاقنات وزارة النقل الشرعية 1323 مزلقان، وهناك معابر يقوم بها الأهالي وهي غير شرعية، ونتعاون مع المحليات والمحافظات لغلقها لأنها خطر على الركاب.

وأوضح "عز"، أنه تم تطوير 156 محطة بمبلغ مليار جنيه و23 محطة تنتهي في عام 2019 و133 محطة تنتهي في ديسمبر 2018، شارحًا أنه تم تعديل القانون الخاص بالسكك الحديدية لإدخال القطاع الخاص بالمشاركة في أعمال الصيانة المشاركة في الورش وأعمال الصيانة.

ولفت متحدث "النقل"، إلى أن الأسبوع الماضي شهد انضباطًا تاما في حركة السكك الحديدية، مشددًا على أنه تم إحكام السيطرة تمام على شباك التذاكر.