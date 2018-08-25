قتل شخص وأصيب آخر بجروح بسبب إطلاق نار قرب مدرسة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة، اليوم السبت، أنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد إطلاق النار، بينما تبحث السلطات عن مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع أثناء "معركة بين مجموعتين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأغلقت السلطات المدرسة، دون أن يصاب أحد بداخلها، حسب المصدر نفسه.

وذكرت الشرطة أنها ما تزال تحقق لمعرفة أسباب إطلاق النار.

وأفضت حوادث إطلاق النار التي شهدتها البلاد، منذ مطلع 2018 (خلال شهرين)، إلى مقتل ألفين و249 شخصًا، حسب إحصائية صادرة في 26 فبراير 2018، عن منظمة "أرشيف العنف المسلح" (غير حكومية).