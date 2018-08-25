تستقبل الصالة الموسمية للحح والعمرة برئاسة مكي محمد عسكر، على مدار اليوم السبت، 12 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية، لنقل أكثر من 11750 حاجًا مصريًا متعجلًا.

ومن المقرر، أن تنطلق 12 رحلة جوية قادمة من السعودية من بينهم 9 رحلات قادمة من مطار جدة الدولي لنقل حوالي 1870 حاجًا مصريًا، و3 رحلات جوية قادمة من مطار المدنية المنورة الدولي لنقل 580 حاجًا مصريًا.

يأتي ذلك فيما استقبلت الصالة الموسمية للحج والعمرة أمس الجمعة 12 رحلة جوية أيضا قادمة من مطاري جدة والمدنية المنورة لنقل 1200 حاج مصري متعجلين.

وعقدت بعثة مصر للطيران بجدة اجتماعًا تحضيريًا ثانيًا، الخميس، استعدادًا لبدء مرحلة العودة والتنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة وتحميل وأمن وعلاقات عامة وتخطيط شبكات وغيرها.

كان أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن أن الشركة وضعت اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحج.

ومن المنتظر، أن يبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج بشكل رسمي يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أهمية عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل.

يذكر أن الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، جددت مناشدتها، للحجاج ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد بمطار جدة قبل إقلاع الرحلة بـ8 ساعات ومن مطار المدينة المنورة بـ6 ساعات، مع أهمية الالتزام بحمل حقيبتين فقط وزن الواحدة 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم بالإضافة إلى مياه زمزم المغلفة والمعتمدة رسميًا مع عدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.