أقدم تباع على الانتحار غرقا عقب إلقاء نفسه بترعة الرياح الناصري بمركز السادات لسوء حالته النفسية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد ببلاغ "ح. ع. م. ا" 66 سنة، بالمعاش ومقيم دائرة مركز السادات، بقيام نجله "محمود"، 23 سنة، تباع، ومقيم بذات العنوان بترك متعلقاته الشخصية هاتف محمول وبطاقة رقم قومي، وإلقاء نفسه بالرياح الناصري من أعلى كوبري السمك دائرة المركز لسوء حالته النفسية، ولم يتهم أحدا ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال شاهدى الواقعة "م. م. ن. ع" 57 سنة، محامي ومقيم دائرة المركز، و"ب. س. ا. غ" 28 سنة، عامل بناء ومقيم بذات الناحية، قررا بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي، وتم تكليف قوات الإنقاذ النهري بتمشيط المسطح المائي للبحث عن الجثة وانتشالها.

وبالعثور عليها وتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وتحر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.