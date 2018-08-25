أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على استمرار خطة القوافل العلاجية الشهرية بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن القوافل العلاجية تأتي وفق خطة محددة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، في نطاق إقامتهم لتوفير النفقات والجهد والوقت على المرضى والمترددين، وحرصًا من الحكومة على صحة وسلامة المواطنين.

واعتمد الشعراوي، المذكرة المعروضة من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، المتضمنة جدول القوافل، والتي يتم تسييرها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتبدأ القوافل أعمالها يوم 3و4 سبتمبر المقبل، بمركز "جمصة" بقرية "السلسول"، ويومي 9و10 بمركز المنزلة قرية "الشبول"، ويومي 14و15 بقرية "أولاد حانا"، أما في مركز "بلقاس" يومي 17و18 بقرية "55 أبو ماضي"، ومركز المنصورة يومي 24،25 بقرية "ميت محمود".

وأكد المحافظ، على أن الحكومة تبذل كافة الجهود لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين في كافة الأنحاء.