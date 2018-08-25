وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني على موقع الوزارة بأسماء المواد الدراسية المقرر تدريسها بمختلف الصفوف الدراسية بالعام الدراسي الجديد 2018 - 2019.

ويشمل الرابط الإلكتروني دليل المعلم لكل مرحلة، وتقسيم المواد الدراسية بالفصل الأول والثاني الدراسي، وذلك بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي المرحلة الثانوية.

تأتي تلك الخطوة في إطار استعداد الوزارة، للعام الدراسي الجديد الذي سينطلق يوم 22 سبتمبر المقبل في كل المراحل التعليمية بالتعليم ما قبل الجامعي.

يمكنك الاطلاع على الرابط من هنا.