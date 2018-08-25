عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعا لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

"مدبولي" يكلف بمتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية، موجها بضرورة استمرار التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسي، وتذليل أي عقبات بما يضمن تحقيق منظومة التعليم لأهدافها الاستراتيجية.

جاء ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به هذا القطاع المهم في إعداد النشء وتأهيل الأجيال القادمة من الشباب بالأدوات اللازمة حتى يتسنى لهم المنافسة في سوق العمل في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وخلال الاجتماع، قدّم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية.

وزير الاتصالات: الانتهاء من توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ1837 مدرسة من أصل 2378

وأشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بتقدم سير العمل، فإن نسبة ما أنجز حتى الآن من المشروع تقدر بنحو 77% من الخطة الحالية، حيث بلغ عدد المدارس المنفذة بشبكة ألياف ضوئية 1837 مدرسة من 2378 مدرسة بزيادة بلغت 23% عن المستهدف المخطط له والبالغ 54% حيث كان يجب الانتهاء حتى تاريخه من المرحلة الأولى والثانية فقط في 1296 مدرسة، ولكن تم الانتهاء من المرحلتين في 1127 مدرسة عدا 169 مدرسة "منها 100 مدرسة بمحافظة القاهرة"، وبالمقابل تم الانتهاء من 712 مدرسة بالمرحلة الثالثة والرابعة على الرغم من أن المرحلة الثالثة ستدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس 2018.

وعرض موقف عدد من المدارس التي تأخر توصيل البنية الأساسية لها، بسبب تأخر التصاريح من المحليات والتي من المتوقع الحصول عليها بنهاية الشهر الحالي طبقا لما تم الاتفاق عليه، حيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمل مع الجهات المعنية على تذليل معوقات تنفيذ 169 مدرسة بالمرحلة الأولى والثانية.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، إلى أن نظام التعليم الجديد سيستفيد منه 2.5 مليون تلميذ، في مرحلة رياض الأطفال حيث عرض المناهج الجديدة لتلك المرحلة والتي يتم تدريب 128 ألف معلم عليها.

جاء ذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة لتقييم نظام التعليم في المرحلة الثانوية، حيث أكد الوزير أن نظام التقييم في المرحلة الثانوية هو التغيير الأساسي الذي استدعى وجود الشبكات والتابلت، وجارٍ العمل في تنفيذ الشبكات الداخلية للإنترنت بالمدارس.

وزير التعليم: النظام الجديد في مرحلة رياض الأطفال سيستفيد منه 2.5 مليون تلميذ

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب تباعا مع بداية العام الدراسي وسيتم مساعدتهم على كيفية استخدامه، مضيفا أن مراكز صيانة متنقلة للتابلت تجهز تباعا، حيث عُين نحو 600 مهندس في هيئة الأبنية التعليمية في إدارة صيانة الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن تخصيص 40 سيارة متنقلة للصيانة.

وفيما يتعلق بالمدارس اليابانية، أوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تجهيز 34 مدرسة يابانية، واختير 1250 مدرس للعمل بها، وسيتم توفير التدريب اللازم لهم، منوهًا بفتح باب القبول لطلبة المدارس اليابانية التي سيبدأ تشغيلها هذا العام.