قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تأجيل العام الدراسي بالجامعات شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددا على بدء العام الدراسي في موعده السبت 22 سبتمبر المقبل، مع التربية والتعليم ولا يوجد أي تأجيلات.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الأحاديث بشأن وجود زي موحد لطلاب الجامعات ودفع رسوم عند دخول الحرم الجامعي غير صحيحية.

وتابع أن "هذه الشائعات مغلوطة وتافهة ولكن المواطنين لديهم استعداد لتناقلها والترويج لها"، وأناشدهم بتحكيم عقولهم قبل تناقل تلك الأخبار.