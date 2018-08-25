ناقش اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم السبت، عددًا من شكاوى المواطنين باللقاء الجماهيري الأسبوعي بمكتبه بحضور كلاً من سند أبو كيله رئيس المركز والمدينة، والسيد الحكيمي، مدير إدارة خدمة المواطنين، ومديري المصالح الخدمية أعضاء المجلس التنفيذي لمركز ومدينة دسوق.

وعرض "الحشاش" جدول الأعمال الخاص بشكاوى المواطنين، وتبين أنه لم يتقدم أحد بشكوى هذا الأسبوع بجدول الأعمال والموضوعات المعروضة.

وخلال اللقاء حضر عبد الكريم إبراهيم البوص، أحد الأهالي وتضرر من انسداد بشبكة الصرف الصحي منذ أول أيام عيد الأضحى وتسريب المياه بمنزله وتم مناقشه الشكوى بحضور المهندس نعمان أبو زور، رئيس الشبكة، الذي أكد على تطهير وتسليك الخط كاملا وذلك لوجود مشكله بمنزل الشاكي وهى زيادة منسوب الشارع على منسوب المنزل.