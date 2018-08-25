التقت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، بعدد من المواطنين من أصحاب المطالب الملحة، في إطار تواصلها المستمر مع مواطني المحافظة، للوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

والتقت المحافظ، أحد المواطنين من مدينة كفر الدوار، الذي تعرض لحادث جعله قعيدًا على كرسي متحرك ولا يستطيع العمل، ووافقت على صرف العلاج الشهري له من صيدلية الدواء المجانية بالمحافظة، حيث وجهت المحافظ رئيس مدينة كفر الدوار بتسهيل إجراءات منحه كشك لإعانته على المعيشة.

كما التقت بإحدى السيدات المسنات التي لديها ابنتان مطلقتان وتعاني من أمراض الضغط والسكر وسرطان في الرحم، وقررت المحافظ صرف إعانة شهرية لها 300 جنيه لمدة عام.