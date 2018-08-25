أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم، عن تدشين غرفة عمليات وطوارئ لمتابعة انتخابات مراكز الشباب، تحت إشراف محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، يرافقه كل من علي الراعي، وكيل المديرية للشباب، والشناوي ماضي، مدير إدارة الهيئات بالمديرية لرصد سيرة العملية الانتخابية بمراكز الشباب.

وكانت العملية الانتخابية في كل من المراكز الآتية "مركز شباب الفرستق التابع لإدارة بسيون، ومركزي شباب سندبسط وكفر حانوت بحري التابعان لإدارة زفتى، ومركز شباب القيصرية التابع لإدارة المحلة ثان، ومركز شباب سندسيس التابع لإدارة المحلة أول، ومركزي شباب بلاي وميت حواي التابعان لإدارة السنطة ".

يذكر أنه يجرى عقد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس الإدارات لمراكز الشباب بالغربية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .