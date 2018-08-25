وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستغلال عملية المسح للكشف عن "فيروس سي"، للكشف عن أمراض أخرى مثل الضغط والسكر.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وبحث الرئيس الاستعدادات الخاصة للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، كما أمر بالانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة في أسرع وقت في إطار منظومة متكاملة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجّه، خلال الاجتماع، بأن يتم استغلال عملية المسح للكشف عن "فيروس سي" والتي تستهدف الكشف عن حوالي 50 مليون نسمة وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم، بحيث يتم خلالها الكشف أيضاً عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة، بما يساهم في تعزيز الكشف المبكّر عن تلك الأمراض والوقاية من انتشارها وعلاج المصابين بها في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع أنه جرى تحديد منافذ تقديم عملية المسح سواء في الوحدات الصحية أو المستشفيات أو بعض مراكز الشباب وكذلك العيادات المتنقلة بإجمالي 1304 مركزاً، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير استخدام قاعدة بيانات الناخبين لتحديد المستهدفين من عملية المسح، وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر تنفيذ المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية ومختلف الجهات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني وفقاً للمراحل والجدول الزمني المرفق، وأنه سيتم الاستعانة بعدد من المتطوعين الذين سيتم إعدادهم وتدريبهم على عملية المسح، دعماً للقوى البشرية المنفذة للمبادرة.