أعرب عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبو ظبي الرياضي، عن سعادته البالغة بإقامة مباراة السوبر الإماراتي في مصر، مؤكدًا أن هذا القرار هو أمر يسعد الإماراتيين.

وأضاف "العواني"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، أن إقامة المباراة في مصر يجعل الجميع يشعر بأهيمة العلاقة الرياضية بين الأشقاء، بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى الموجودة بين البلدين.

ويلتقي فريقا العين والوحدة، الإماراتيين، في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في لقاء كاس السوبر الإماراتي، وذلك على ستاد الإنتاج الحربي (ملعب السلام).