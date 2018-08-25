قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن دونالد ترامب، هو الرئيس الأمريكي الأول الذي يهاجم بهذا الشكل منذ بداية حملته الانتخابية، ورغم كل ذلك، إلا أنه حقق إنجازا اقتصاديا في فترة قصيرة، حيث خفض البطالة، واستطاع أن يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الأمام.

وأضاف العرابي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على شاشة "صدى البلد"، أن ترامب دخل في نزاع مع وزير العدل، وهذا منحنى خطير، خصوصا أنه في نوفمبر المقبل سيكون التجديد النصفي، وسيشتد عود الديمقراطيين.

وتابع أن كل ما سبق، يأتي بخلاف الفضائح المختلفة التي تلاحقه، لكن من الصعب تحديد اتجاه المجتمع الأمريكي، لأنه من الممكن أن يغفر كما فعل مع كلينتون.