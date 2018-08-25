أعلن كريم السبكي مخرج فيلم "الديزل" تصدر فيلمه بإيرادات وصلت إلى 3 ملايين و91 ألف جنيه في اليوم الرابع فقط.

وأضاف لـ"الوطن"، اليوم، أن "إيرادات فيلم (البدلة) مبالغ فيها"، وتابع: "لن ننساق خلف تلك المهاترات ونحن لن نعلن سوى إيرادات فيلمنا الذي يثبت على أن رمضان لا يزال رقم 1 ويحقق كل يوم إيرادات عالية بعمله السينمائي".

وفيلم "الديزل" من إخراج كريم السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ومن بطولة امحمد رمضان وياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس.

وهناك صراع بين صناع فيلمي "البدلة" و"الديزل" بسبب إعلان كل منهما عن إيراداته، وهاجم حساب منسوب للمنتج وليد منصور الفنان محمد رمضان، واتهمه بأنه يرسل رسائل للصحفيين بها أرقام عن إيرادات غير صحيحة لفيلمه "الديزل"، فيما أكد المنتج أحمد سبكي لـ"الوطن"، أن محمد رمضان "نمبر وان".