تصدر فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني إيرادات ثالث أيام العيد، متفوقاً علي فيلم "الديزل" للفنان محمد رمضان، الذي جاء في المركز الثاني، وفقاً لبيان صادر من جهتي التوزيع "دولار فيلم" و"الشركة العربية".

وتباينت أرقام إيرادات الفيلمين بين الشركتين، حيث أعلنت "دولار" تصدر فيلم "البدلة" بـ 4 ملايين و502 ألف و529 جنيه، بينما حقق فيلم "الديزل" 3 ملايين و632 ألف و510 جنيه، أما "الشركة العربية" فأعلنت تحقيق "البدلة" لـ4 ملايين و326 ألف و313 جنيه، أما فيلم "الديزل" فحقق 3 ملايين و844 ألف و344 جنيه.

ولأول مرة منذ انطلاق عرض الفيلمين بدور العرض السينمائي، تتفق جهتي التوزيع علي تصدر إحداهما للمركز الأول على الآخر، بعد أن شهد أول وثاني أيام العيد اختلافاً وتبايناً في المراكز والإيرادات بينهما.

ويشارك في بطولة "البدلة" أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، ومحمود البزاوي، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بينما يشارك في بطولة "الديزل" فتحي عبدالوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، تامر هجرس، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.