حصلت "الوطن" على صورة للطفل "محمد"، 5 سنوات الذي لقى مصرعه غرقًا بالترعة، بينما نجا شقيقه الرضيع "هاني"، 6 أشهر، بعدما ألقتهما الأم، بسبب خلافات مع زوجها.

وكان أحمد أبو دومة وكيل نيابة مركز المنيا، قرر تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإلقاء طفليها داخل ترعة البحر اليوسفي بعزبة الشيخ عيسى التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب خلافات مع زوجها.

وكان اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام سيدة تدعى "الشيماء. ص. ع"، 24عامًا، بإلقاء طفليها كلًا من: "محمد. ر. ض"، 5 سنوات، و"هاني"، 6 أشهر، داخل ترعة البحر اليوسفي أمام عزبة الشيخ عيسى بقرية صفط الخمار.

وشكل العميد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية، فريق بحث جنائي ضم المقدم أحمد صلاح، مفتش مباحث مركز المنيا، والرائد أحمد يسري، رئيس المباحث، لمعاينة مكان الواقعة، حيث جرى إنقاذ الطفل الأول "الرضيع" قبل غرقه، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهري شقيقه جثة هامدة.

وأفادت التحريات الأولية، أن هناك خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها ويدعى "ر. ض"، 33 عامًا، وأنها دائمة الشكوى من معاملته السيئة، حيث يرفض أن تذهب لزيارة أسرتها.