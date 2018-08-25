تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
"مكافحة الفيروسات الكبدية": سنفحص المرضى في 3800 موقع خلال 7 أشهر
جد طفلي المنيا اللذين ألقتهما أمهما في البحر اليوسفي: "سيبوني في حالي"
دراسة: قلة النوم تسبب السمنة ومرض السكر
بالفيديو| ظاهرة غريبة تسبب اهتزاز وتموُّج سطح الأرض كالماء
المسلماني: الصين قد تتحدى واشنطن للحفاظ على علاقتها بإيران
وزيرة الهجرة: أبناء الجيلين الثاني والثالث سفراء لمصر بالخارج
اختيارات الوطن
"الأرصاد": طقس الأحد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة
سياسيون: "الملاك" محاولة إسرائيلية لتشويه رموز مصر ويكشف إفلاس الموساد
من رحم "غليون".. أحمد وزملاؤه يدشنون شركة لخدمات السمك: "ده المستقبل"
على غرار "طفلي الدقهلية".. أم تلقي بولديها في ترعة بالمنيا
بعد ظهورها بالغربية.. تعرف على "قرادة الكلاب" ومخاطرها على الإنسان
مذبحتان في عيدي الفطر والأضحى.. آباء في ثوب عزرائيل: "عشان ولادنا يسبقونا للجنة"
الأكثر قراءة
"نيابة شمال الدقهلية" تبدأ تحقيقاتها مع والد طفلي "ميت سلسيل"
رفيق الحاج العراقي المنتحر لـ"الوطن": مريض نفسي.. ولم نخبر والدته
وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية
عاجل بالصور| إحباط هجوم مسلح على كمين بالعريش.. وتصفية 4 إرهابيين
والد "طفلي الدقهلية" أثناء تمثيل الجريمة: عشان يدخلوا الجنة
نيابة المنصورة تجري المعاينة التصويرية لقتل الطفلين "ريان ومحمد"
احتجاز والد "طفلي الدقهلية" على ذمة التحقيقات
على غرار "طفلي الدقهلية".. أم تلقي بولديها في ترعة بالمنيا
أهالي "قولنجيل" بالمنصورة يضبطون مسجل خطر حاول هتك عرض طفلة
حبس والد "طفلي الدقهلية" 4 أيام على ذمة التحقيقات
اعترافات 8 ساعات لوالد الطفلين "ريان ومحمد" أمام نيابة المنصورة
بالصور| "حشرة القرادة" تنتشر بشوارع سمنود.. وحملات وقائية بالمبيدات
عاجل