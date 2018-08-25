أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الدفاع الروسية، قالت: "إن الضربة الغربية المرتقبة على سوريا، تهدف إلى تغطية هجوم المسلحين على حماة وحلب".