يخطب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يوم الجمعة القادم، بمسجد ناصر ببنها، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية، حيث يجتمع بقيادات الدعوة بالمحافظة.

وأكد الوزير، الدكتور محمد مختار جمعة، أن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، إنما هو ميثاق، وليس ميثاقا عاديًا، إنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق- سبحانه-: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، أي أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذي يقضي بحسن العشرة والمعاملة.

وفي موضع آخر أطلق القرآن الكريم على الزواج "عُقْدَةَ النِّكَاحِ"، فهو أمر محكم شديد الإحكام ينبغي الحفاظ عليه وعدم حل عقدته أو نقض ميثاقه إلا بحقه، وفي الضرورة القصوى التي يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، حفاظًا على الأسرة وكيانها، والأبناء وحقوقهم، والمجتمع وتماسكه.